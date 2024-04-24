Кладоискатель пообещал найти три тонны золота Японской империи

Во Вьетнаме кладоискатель рассказал о тоннах золота, спрятанных на дне реки

42-летний кладоискатель Юин Фу Т рассказал о сокровищах, которые якобы скрывает река во вьетнамском городе Фантхьет. Об этом сообщает VietNamNet.

Кладоискатель обратился в государственные органы с просьбой дать разрешение на раскопки. Он утверждает, что в годы оккупации Вьетнама армия Японской империи спрятала на дне реки около трех тонн золота и драгоценностей. Документы, которые это подтверждают, не сохранились, однако ему якобы известно, где скрыты сокровища. Эта информация досталась кладоискателю в наследство от предков.

Юин Фу Т пообещал заплатить 500 миллионов донгов (1,8 миллиона рублей) на тот случай, если поиски клада приведут к ущербу окружающей среде. Кроме того, он попросил предоставить сотрудников полиции для охраны места раскопок и специалистов для оценки ценностей, которые предполагается там найти. В случае успеха кладоискатель рассчитывает получить 30 процентов сокровищ, остальное достанется государству.

Государственные органы потребовали дополнительные материалы, доказывающие существование клада. Кроме того, перед получением разрешения Юин Фу Т должен предоставить план раскопок и выплатить обещанную сумму.

Мать Юина Фу Т, к которой VietNamNet обратился за комментарием, заявила, что не верит в существование сокровищ.

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