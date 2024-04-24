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10:36, 24 апреля 2024Из жизни

Кладоискатель пообещал найти три тонны золота Японской империи

Во Вьетнаме кладоискатель рассказал о тоннах золота, спрятанных на дне реки

Фото: Alexander Ishchenko / Shutterstock / Fotodom

42-летний кладоискатель Юин Фу Т рассказал о сокровищах, которые якобы скрывает река во вьетнамском городе Фантхьет. Об этом сообщает VietNamNet.

Кладоискатель обратился в государственные органы с просьбой дать разрешение на раскопки. Он утверждает, что в годы оккупации Вьетнама армия Японской империи спрятала на дне реки около трех тонн золота и драгоценностей. Документы, которые это подтверждают, не сохранились, однако ему якобы известно, где скрыты сокровища. Эта информация досталась кладоискателю в наследство от предков.

Юин Фу Т пообещал заплатить 500 миллионов донгов (1,8 миллиона рублей) на тот случай, если поиски клада приведут к ущербу окружающей среде. Кроме того, он попросил предоставить сотрудников полиции для охраны места раскопок и специалистов для оценки ценностей, которые предполагается там найти. В случае успеха кладоискатель рассчитывает получить 30 процентов сокровищ, остальное достанется государству.

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Государственные органы потребовали дополнительные материалы, доказывающие существование клада. Кроме того, перед получением разрешения Юин Фу Т должен предоставить план раскопок и выплатить обещанную сумму.

Мать Юина Фу Т, к которой VietNamNet обратился за комментарием, заявила, что не верит в существование сокровищ.

Ранее сообщалось, что 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он никому не показывал с 1964 года. Еще мальчиками они с братом нашли древние монеты в старинной церкви, а потом 60 лет хранили их в коробке.

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      Олег Парамонов
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