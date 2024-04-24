В ФБР заявили о возможности похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

ФБР заявило о высоких рисках атаки в США, аналогичной теракту в «Крокусе»

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил о риске похожего на атаку в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта в США.

По его словам, вероятность аналогичного инцидента росла с момента начала военной операции Израиля против Палестины. На сегодняшний день риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов, отметил Рэй.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.