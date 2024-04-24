В самолете с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

В самолете авиакомпании Iberia треснуло лобовое стекло во время полета

В самолете испанской авиакомпании Iberia треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Мюнхена в Мадрид Bombardier CRJ 1000 22 апреля практически сразу после начала рейса. В момент происшествия на борту лайнера находились 58 пассажиров.

Отмечается, что из-за случившегося пилоты прекратили набор высоты и приняли решение вернуться в аэропорт назначения. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в авиагавани немецкого города. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у самолета российской компании «ИрАэро» лопнули два колеса шасси при посадке в Якутии. Инцидент случился с летевшим из Якутска в Олекминск Ан-24 во вторник вечером, 23 апреля.