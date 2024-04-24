В США обещали продолжить поставки ATACMS Украине
Салливан: США продолжат поставлять Украине ATACMS без опасений за свой арсенал
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность дальнейших поставок оперативно-тактических ракет ATACMS Украине. Его слова приводит РИА Новости.
На брифинге в Белом доме Салливан заявил, что США продолжат поставлять Украине ATACMS без опасений за свой арсенал. По его словам, Вашингтон обладает достаточным числом ракет.
«В результате мы можем продвигаться с поставками ATACMS, сохраняя готовность вооруженных сил США», — обещал он.
Ранее сообщалось, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне добавили, в Вашингтоне не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS по просьбе Киева.