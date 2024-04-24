В США объяснили секретность поставки ATACMS Украине

Пентагон: США не объявили о поставке ракет ATACMS в марте по просьбе Украины

США не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) в марте по просьбе Украины. Так секретность поставок объяснили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ATACMS по распоряжению президента [США Джо Байдена]. В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину для использования в пределах суверенной украинской территории», — отметили в оборонном ведомстве, уточнив, что данные о поставках не разглашались по просьбе Киева.

В Пентагоне также подчеркнули, что применение ракет рассчитано на новые регионы России.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Дополнительно отмечается, что Вашингтон включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов.