В США обеспокоились ослаблением нацбезопасности из-за конфликта на Украине

Подполковник Дэвис: ВС РФ на Украине учатся воевать с западным оружием

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала обеспокоился ослаблением американской национальной безопасности из-за конфликта на Украине. По его словам, российские военные учатся воевать с западным оружием, переданным Киеву.

Он напомнил, что украинским войскам переданы боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin, РСЗО HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot.

Дэвис подчеркнул, что российские военные понимают, как противостоять западному вооружению и военной технике, они успешно сбивают ракеты и беспилотниками средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зачастую получают технику неповрежденной. Таким образом, Россия знает, как победить не только американскую тактику, но и технологии.

«Наша национальная безопасность слабее, чем она была, когда начался этот конфликт, понимаете? Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие», — заключил отставной полковник.

Ранее Дэвис заявил, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.

