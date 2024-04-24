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23:37, 24 апреля 2024Мир

В США обеспокоились ослаблением нацбезопасности из-за конфликта на Украине

Подполковник Дэвис: ВС РФ на Украине учатся воевать с западным оружием

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала обеспокоился ослаблением американской национальной безопасности из-за конфликта на Украине. По его словам, российские военные учатся воевать с западным оружием, переданным Киеву.

Он напомнил, что украинским войскам переданы боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin, РСЗО HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot.

Дэвис подчеркнул, что российские военные понимают, как противостоять западному вооружению и военной технике, они успешно сбивают ракеты и беспилотниками средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зачастую получают технику неповрежденной. Таким образом, Россия знает, как победить не только американскую тактику, но и технологии.

«Наша национальная безопасность слабее, чем она была, когда начался этот конфликт, понимаете? Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие», — заключил отставной полковник.

Ранее Дэвис заявил, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.

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      Марина Совина
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