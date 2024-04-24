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20:49, 24 апреля 2024Мир

В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

Замначальник штаба Мингус: США готовы произвести 100 тысяч снарядов к 2025 году

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

США готовы произвести 100 тысяч 155-мм снарядов к лету 2025 года благодаря одобренному в Конгрессе пакету военной помощи союзникам Вашингтона. Об этом заявил замначальник штаба, генерал Джеймс Мингус в выступлении, опубликованном на сайте в Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«До февраля 2022 года мы производили около 14 тысяч снарядов в месяц. Мы быстро увеличили показатель до 18 тысяч (...) А затем, с учетом дополнительного финансирования, которое, к счастью, было одобрено вчера вечером, к следующему лету у нас будет 100 тысяч снарядов», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Дополнительно отмечается, что Вашингтон включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов.

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      Максим Габриелян
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