В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

Замначальник штаба Мингус: США готовы произвести 100 тысяч снарядов к 2025 году

США готовы произвести 100 тысяч 155-мм снарядов к лету 2025 года благодаря одобренному в Конгрессе пакету военной помощи союзникам Вашингтона. Об этом заявил замначальник штаба, генерал Джеймс Мингус в выступлении, опубликованном на сайте в Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«До февраля 2022 года мы производили около 14 тысяч снарядов в месяц. Мы быстро увеличили показатель до 18 тысяч (...) А затем, с учетом дополнительного финансирования, которое, к счастью, было одобрено вчера вечером, к следующему лету у нас будет 100 тысяч снарядов», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Дополнительно отмечается, что Вашингтон включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов.