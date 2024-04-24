Apple признала провал очков Vision Pro

Apple сократила поставки Vision Pro в два раза из-за снижения интереса к очкам

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания Apple вдвое сократила поставки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Об этом специалист заявил в своем блоге на Medium.

По информации Ко, ранее в Apple планировали поставить на рынок в 2024 году 700-800 тысяч единиц очков Vision Pro. Однако на фоне падения интереса к устройству и его высокой стоимости в корпорации снизили поставки примерно в два раза — до 400-450 тысяч штук.

Специалист заметил, что таким образом в Apple признали провал гарнитуры. «Это означает, что спрос на рынке США резко упал, превысив ожидания, что также заставляет Apple придерживаться консервативного взгляда на спрос на рынках за пределами США», — подчеркнул Мин-Чи Ко.

По его информации, в корпорации также не будут выпускать второе поколение устройства дополненной реальности в 2025 году, как планировалось ранее. Кроме того, в Apple пересмотрят свои приоритеты относительно рынка очков дополненной реальности.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro появилась в продаже в феврале. Стоимость базовой версии устройства составила 3499 долларов, или около 352 тысяч рублей.

В конце апреля в Bloomberg отметили, что американские потребители перестали приобретать очки дополненной реальности от Apple. Однако компания продолжает продвигать свой продукт через рекламу в торговых точках и медиа.