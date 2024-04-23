Пользователи потеряли интерес к Apple Vision Pro

Bloomberg: потребители перестали покупать очки Apple Vision Pro

Американские потребители перестали приобретать очки дополненной реальности от Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно наблюдениям журналистов агентства, жители США потеряли интерес к Vision Pro. В магазинах перестали образовываться очереди за устройством, большое количество девайсов находится в свободной продаже. В настоящий момент очки Vision Pro можно купить только в США — ожидается, что летом аппарат появится на других рынках.

По информации Bloomberg, многие пользователи, которые записались в Apple Store на примерку и тест девайса, отменили свои записи или проигнорировали визит в магазин. При этом Apple продолжает продвигать свой продукт через рекламу в торговых точках и медиа.

Пользователи первых очков дополненной реальности Apple жалуются, что гарнитура непрактична в реальной жизни. Это связано с ограниченным количество приложений для девайса, низкой автономностью, а также высокой стоимостью гаджета. По словам специалистов агентства, гарнитура может оказаться нишевым продуктом — до тех пор, пока Apple не выпустит более доступное устройство.

В середине февраля издание The Verge обратило внимание, что первые пользователи очков Apple Vision Pro начали избавляться от девайса. Судя по соцсетям, владельцы очков захотели сдать их обратно в магазин.