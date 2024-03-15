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10:01, 15 марта 2024Наука и техника

Очки Apple Vision Pro появятся в продаже за пределами США

MacRumors: Apple выпустит Vision Pro в Великобритании, Японии и других странах

Фото: Mike Blake / Reuters

Корпорация Apple подготовилась к старту продаж очков дополненной реальности за пределами США. Об этом сообщает издание MacRumors.

В настоящий момент гарнитура Vision Pro доступна только в США, но Apple готовится выпустить девайс в мировую продажу. О том, что девайс будет доступен глобально летом, ранее заявлял авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко. Авторы MacRumors обнаружили в коде ОС Vision Pro поддержку других языков.

Так, в прошивке появились английский для Великобритании, Австралии, Канады и других стран, китайский, японский, французский, немецкий и корейский языки.

На основе этих данных журналисты предположили, что Vision Pro в ближайшие месяцы будет доступна в продаже в Великобритании, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Сингапуре. Отдельно Apple выпустит AR-очки для пользователей из Гонконга и Тайваня.

В конце февраля аналитики Omdia выяснили, что себестоимость компонентов AR-очков Apple Vision Pro составляет около половины от розничной цены устройства. При цене в 3499 долларов стоимость компонентов гарнитуры составила 1542 доллара.

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      Андрей Ставицкий
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