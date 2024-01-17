Раскрыты сроки выхода в продажу очков дополненной реальности Apple

MacRumors: Apple начнет продажи очков Vision Pro по всему миру до лета

Корпорация Apple запланировала глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro до лета 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко, который рассказал, что новая гарнитура появится в мировой продаже в первой половине года. Это связано с тем, что на летней конференции разработчиков WWDC Apple собралась рассказать, какие приложения выпускают для очков дополненной реальности.

Из раскрытых данных Ко следует, что компании важно уложиться в обозначенные сроки — чтобы рассказать о Vision Pro как о глобальном продукте. Вероятно, девайс можно будет купить в Европе и других регионах мира уже весной.

В настоящий момент Apple собирает предзаказы на Vision Pro, продажи в США стартуют в начале февраля. Ко объяснил, что в корпорации озабочены проблемами с поставками и поэтому пока что будут продавать новый девайс только в Соединенных Штатах. Анонс Vision Pro состоялся на WWDC в июне 2023 года.

Ранее авторитетный специалист Марк Гурман заявил, что корпорация Apple выбрала в качестве основного процессора для гарнитуры Vision Pro чип от ноутбука. Чип M2 имеет 8 ядер процессора и 10 ядер графического ускорителя, он применяется в ноутбуках MacBook Air.