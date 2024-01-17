Раскрыты сроки выхода в продажу очков дополненной реальности Apple
Корпорация Apple запланировала глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro до лета 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors.
Журналисты сослались на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко, который рассказал, что новая гарнитура появится в мировой продаже в первой половине года. Это связано с тем, что на летней конференции разработчиков WWDC Apple собралась рассказать, какие приложения выпускают для очков дополненной реальности.
Из раскрытых данных Ко следует, что компании важно уложиться в обозначенные сроки — чтобы рассказать о Vision Pro как о глобальном продукте. Вероятно, девайс можно будет купить в Европе и других регионах мира уже весной.
В настоящий момент Apple собирает предзаказы на Vision Pro, продажи в США стартуют в начале февраля. Ко объяснил, что в корпорации озабочены проблемами с поставками и поэтому пока что будут продавать новый девайс только в Соединенных Штатах. Анонс Vision Pro состоялся на WWDC в июне 2023 года.
Ранее авторитетный специалист Марк Гурман заявил, что корпорация Apple выбрала в качестве основного процессора для гарнитуры Vision Pro чип от ноутбука. Чип M2 имеет 8 ядер процессора и 10 ядер графического ускорителя, он применяется в ноутбуках MacBook Air.