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17:25, 17 января 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выхода в продажу очков дополненной реальности Apple

MacRumors: Apple начнет продажи очков Vision Pro по всему миру до лета

Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Корпорация Apple запланировала глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro до лета 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко, который рассказал, что новая гарнитура появится в мировой продаже в первой половине года. Это связано с тем, что на летней конференции разработчиков WWDC Apple собралась рассказать, какие приложения выпускают для очков дополненной реальности.

Из раскрытых данных Ко следует, что компании важно уложиться в обозначенные сроки — чтобы рассказать о Vision Pro как о глобальном продукте. Вероятно, девайс можно будет купить в Европе и других регионах мира уже весной.

В настоящий момент Apple собирает предзаказы на Vision Pro, продажи в США стартуют в начале февраля. Ко объяснил, что в корпорации озабочены проблемами с поставками и поэтому пока что будут продавать новый девайс только в Соединенных Штатах. Анонс Vision Pro состоялся на WWDC в июне 2023 года.

Ранее авторитетный специалист Марк Гурман заявил, что корпорация Apple выбрала в качестве основного процессора для гарнитуры Vision Pro чип от ноутбука. Чип M2 имеет 8 ядер процессора и 10 ядер графического ускорителя, он применяется в ноутбуках MacBook Air.

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      Андрей Ставицкий
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