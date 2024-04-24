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13:23, 24 апреля 2024Забота о себе

Врач назвал неочевидные симптомы развивающегося у молодых людей вида рака

Онколог Руслан Басанов назвал ночную потливость одним из симптомов лимфомы

Фото: CDC / Unsplash

Ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура являются неочевидными симптомами лимфомы, которая зачастую развивается у молодых людей, рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина», онколог Руслан Басанов. Эти и другие неочевидные симптомы распространенного вида рака врач назвал «Ленте.ру».

Лимфомы делят на две группы — ходжкинские и неходжкинские, объяснил онколог. Он уточнил, что первый тип легче поддается лечению, второй имеет более агрессивный характер.

Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет

Диагноз лимфома, как и при любом виде рака, подтверждают только после результатов лабораторного исследования, продолжил доктор. Однако существуют явные признаки, по которым можно заподозрить этот распространенный вид рака.

8,2 человека среди мужчин и 7,2 — среди женщин на 100 тысяч населения сталкиваются с диагнозом лимфома

Увеличение лимфатических узлов — первый и главный признак начала заболевания. Размеры лимфоузлов могут превышать норму (до 10 миллиметров) в несколько раз и при этом быть болезненными. Тревожным признаком является то, что лимфоузлы одной зоны увеличиваются массово, словно образуя гроздь, сказал онколог. При этом они становятся малоподвижными, словно спаянными с кожей.

При обнаружении увеличенных лимфоузлов необходимо пройти УЗИ-обследование, во время которого специалист должен описать не только размер, но и строение лимфоузлов

Руслан Басановонколог

Если воспаляются лимфоузлы, которые невозможно прощупать, стоит обратить внимание на другие признаки, которые часто сопровождают развитие лимфомы, добавил Басанов. Это сильная ночная потливость, слабость, необоснованная потеря веса и неснижающаяся температура. Иногда также возникает сильный кожный зуд.

При прогрессировании и выходе заболевания за границы лимфатической системы появляются новые симптомы. Например, головная боль, проблемы со зрением и дыхательной системой (если затронута центральная нервная система).

«Несмотря на то, что лимфома имеет довольно конкретные признаки, однозначно поставить диагнозы только по ним невозможно. Эти же симптомы могут появляться и при десятках других болезней. Врач выносит вердикт после комплексного обследования пациента и по результатам биопсии», — подытожил доктор.

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Ранее Басанов назвал метод самодиагностики рака яичка. Он объяснил, что мужчинам следует периодически аккуратно прощупывать мошонку.

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      Вера Владзиевская
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