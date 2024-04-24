Врачи подсказали три эффективных способа быстро засыпать

Невролог Уилсон посоветовала для улучшения сна не заниматься делами по вечерам

Чтобы хорошо высыпаться, надо научиться готовить организм к ночному отдыху, убеждены психиатр Молли Этвуд и невролог Аннис Уилсон. Три эффективных способа быстро засыпать по ночам они подсказали изданию U.S. News.

Эксперты назвали умение расслабляться первым необходимым условием для нормализации сна. Уилсон подчеркнула, что полностью избавиться от стресса и тревоги невозможно, но можно попытаться уменьшить степень эмоционального напряжения. Для этого она посоветовала за час до сна отложить все дела — не проверять социальные сети, не просматривать рабочую почти и не оплачивать счета. По ее мнению, по вечерам лучше заниматься хобби или общаться с близкими. «Все, что помогает сосредоточиться, отвлечься и снять большую часть дневного напряжения, будет способствовать улучшению сна», — считает Уилсон.

Этвуд также рекомендовала не переедать перед сном, поскольку большая нагрузка на пищеварение ухудшает качество ночного отдыха. Однако ложиться в постель на голодный желудок тоже не лучшая идея, считает психиатр. Она полагает, что идеальным перекусом перед сном может быть, к примеру, бутерброд из цельнозернового хлеба и кусочка сыра или горсть орехов.

Наконец Этвуд рекомендовала не пить перед сном алкоголь и напитки с кофеином. Врач объяснила, что они нарушают циркадные ритмы, делают сон более поверхностным и увеличивают вероятность ночных пробуждений.

Ранее врач-невролог Судхир Кумар предупредил, что сотрудники с ночным графиком работы имеют более высокий риск заболеть деменцией. По его словам, это связано с тем, что у людей, вынужденных постоянно спать днем, хуже функционирует система тока жидкости в мозге.