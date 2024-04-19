Сотрудников с ночным графиком работы предупредили о неочевидном риске

Невролог Кумар: работники ночных смен больше подвержены деменции и ожирению

У сотрудников с ночным графиком работы выше риск заболеть деменцией, предупредил врач-невролог Судхир Кумар. Его мнение о неочевидной опасности нестандартного рабочего дня приводит издание Daily Mirror.

Кумар отметил, что работники ночных смен больше подвержены стрессу, ожирению, когнитивным проблемам и развитию деменции в старости. По мнению врача, это связано с тем, что им приходится спать днем, а не ночью, как это делают работающие по обычному графику люди. «Дневной сон более поверхностный, так как он не согласуется с циркадными ритмами, и, следовательно, не выполняет гомеостатическую функцию», — объяснил невролог.

Кумар полагает, что у людей, вынужденных постоянно спать днем, хуже функционирует система тока жидкости в мозге — глимфатическая система. Это приводит к тому, что вредные белки накапливаются, провоцируя нейродегенеративные заболевания, в том числе деменцию и болезнь Альцгеймера, предупредил врач.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская назвала причины снижения интеллекта. По ее словам, нарушение когнитивных функций часто происходит после инсульта. Также этот симптом могут спровоцировать мигрень и хронические заболевания внутренних органов.