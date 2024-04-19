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13:29, 19 апреля 2024Забота о себе

Невролог назвала причины снижения интеллекта

Невролог Демьяновская: мигрень может привести к снижению интеллекта

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

Снижение интеллекта может произойти из-за инсульта, нарушений мозгового кровообращения, сильного стресса и частых инфекционных заболеваний. Об этих и других причинах ухудшения памяти и когнитивных способностей рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что в 80 процентах случаев после инсульта у пациентов развивается постинсультное когнитивное расстройство. Это состояние, по словам Демьяновской, характеризуется ухудшением памяти и аналитических способностей. Также к снижению интеллекта может привести посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), рассказала невролог. Она объяснила, что при ПТСР часть мозга, отвечающая за эмоции, становится слишком активной, при этом снижается активность прифронтовой коры, которая отвечает за рациональность, планирование и самоконтроль.

Еще одной возможной причиной снижения умственных способностей Демьяновская назвала частые инфекционные заболевания. По ее словам, наиболее пагубное влияние оказывают болезни, которые поражают головной мозг, например, вирусный энцефалит. Кроме того, на память и скорость обработки информации негативно влияет хроническая мигрень, утверждает врач. Она отметила, что ухудшения происходят постепенно, в некоторых случаях может быть затронута и речь.

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Также снижение интеллекта может происходить при некоторых хронических заболеваниях, продолжила Демьяновская. Она уточнила, что из-за почечной или печеночной недостаточности в мозг попадают токсичные вещества, к которым нейроны в мозге крайне чувствительны. Еще одна причина ухудшения умственных способностей, говорит врач, — это диабет. По ее словам, резкие колебания сахара в крови негативно сказываются на функциях коры головного мозга, которые отвечают за восприятие, мышление и интеллект.

Ранее гепатолог Ашвин Дханда предупредил, что запущенные заболевания печени ухудшают работу памяти и снижают умственные способности. По его словам, это происходит из-за общей интоксикации организма.

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      Екатерина Улитина
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