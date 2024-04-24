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17:55, 24 апреля 2024Силовые структуры

Замминистра обороны России поместят в карантинную камеру в СИЗО

Замминистра обороны РФ Иванова сначала поместят в карантинную камеру в СИЗО
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Замминистра обороны России Тимура Иванова сначала поместят в карантинную камеру в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в карантинной камере Иванов проведет десять дней. За это время он сдаст все анализы и посетит психолога. Кроме того, арестованному будут подбираться сокамерники. По закону это должны быть ранее не судимые мужчины.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

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      Екатерина Кашурникова
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