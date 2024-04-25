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16:46, 25 апреля 2024Экономика

Цены на один вид съемного жилья в Москве достигли нового максимума

Intermark Аренда: ставки по элитной аренде в Москве достигли нового максимума

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на элитное съемное жилье в Москве достигли рекордных значений. Динамику цен в этом сегменте проанализировали в «Intermark Аренда». Результаты исследования публикует РБК.

Ставки по долгосрочной аренде элитных объектов к концу марта выросли на 13 процентов — это новый максимум. За год ставки поднялись в среднем на 34 процента, до 278 тысяч рублей в месяц. Таких показателей специалисты не прогнозировали — уже в начале года расценки на элитное съемное жилье находились на таком высоком уровне, что дальнейшего роста не ожидалось. Однако стоимость выросла еще больше на фоне большого спроса и динамичного вымывания предложения, поясняет гендиректор компании Елена Куликова. Экспозиция таких лотов на столичном рынке аренды за первый квартал поредела на 10 процентов. В то же время покупатели стали интересоваться элитными объектами на 28 процентов чаще.

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По мнению владельца агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктора Садыгова, подъем ставок связан с перераспределением спроса в пользу китайских корпоративных арендаторов, а также экспатов из других дружественных стран. Их фирмы занимают место многих компаний, ушедших из России. Кроме того, эксперты оправдывают сокращение предложения перетоком спроса из сегмента купли-продажи. «Увеличивается платежеспособность самих арендаторов, с одной стороны, а с другой — в условиях дорогой ипотеки и заградительных, по сути, цен на элитные новостройки многие нуждающиеся в элитном жилье люди смотрят в сторону аренды. Многие готовы платить экстремально высокие ставки», — считает член правления ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Дмитрий Халин.

Ранее аналитики подсчитали стоимость аренды самого дешевого жилья в Старой Москве. За 18-метровую однокомнатную квартиру в Царицыно нанимателю придется ежемесячно платить 29 тысяч рублей.

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      Виктория Клабукова
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