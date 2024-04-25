Арестованный замминистра обороны заявил о незаконности проводимого расследования

«Ъ»: арестованный замминистра Иванов назвал незаконным расследование против него

Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов и трое его адвокатов настаивают на незаконности проводимого против него расследования, сообщает «Ъ».

Они подчеркнули, что несмотря на то, что Иванов является гражданским служащим, он замещает должность одного из руководителей оборонного ведомства, а следовательно, его уголовное преследование должно осуществляться не Главным следственным управлением Следственного комитета России, а главным военным следственным управлением комитета. Они также настаивают на том, что в его действиях нет состава преступления.

Помимо этого защита подозреваемого заявила об отсутствии необходимости помещения в СИЗО фигуранта дела, который воспитывает пятерых детей. Его адвокаты указали на то, что Иванов является непосредственным участником специальной военной операции (СВО) на Украине и находится под санкциями западных государств, в связи с чем попросили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.