Водитель с уровнем алкоголя в крови вчетверо выше нормы добился отмены штрафа

Бельгийцу с выработкой алкоголя в организме отменили штраф за пьяное вождение

Житель Бельгии, организм которого вырабатывает алкоголь, добился отмены штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

До недавнего времени 40-летний мужчина не знал, что страдает от так называемого синдрома автопивоварни. Эта редкая болезнь связана с избытком в организме грибков определенного типа, которые занимаются выработкой спирта из углеводов, потребляемых человеком в пищу. Из-за этого концентрация алкоголя в его крови всегда выше нормы, даже если он не пьет спиртное.

В 2019 году бельгийца оштрафовали и временно лишили водительских прав за пьяное вождение. При этом, по его словам, в тот день он не употреблял алкоголь. В апреле 2022 года водителя вновь остановила дорожная полиция. Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе вчетверо превышает разрешенный уровень. То же самое повторилось при проверке спустя месяц.

В суде адвокат бельгийца продемонстрировала заключения трех различных врачей, подтверждающие, что он страдает от синдрома автопивоварни. Суд признал, что в его случае действуют факторы, не предусмотренные законом, и снял с него обвинения.

По рекомендации врачей мужчина придерживается низкоуглеводной диеты, которая снижает выработку алкоголя в организме.

Ранее сообщалось, что в США найдена женщина с мочевым пузырем, который вырабатывает спирт. В отличие от людей с обычным синдромом автопивоварни, алкоголь не попадает в ее кровь, поэтому она не испытывает опьянения.