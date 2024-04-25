Трамп остался без поддержки части республиканцев

AP: сторонники экс-постпреда США при ООН Хейли отказались поддерживать Трампа

Часть сторонников экс-постпреда США при ООН Никки Хейли отказались поддерживать бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре этого года после того, как она выбыла из праймериз Республиканской партии. Об этом сообщает Associated Press.

«Если избиратели Хейли в Пенсильвании откажутся поддержать Трампа в ноябре, это может нанести сокрушительный удар по его перспективам на победу в штате и, возможно, на переизбрание», — отмечается в агентстве.

Авторы материала подчеркивают, что республиканцев, поддерживающих Хейли, никогда не было много, чтобы всерьез представлять угрозу Трампу. Однако сторонники продолжали голосовать за нее на праймериз в Пенсильвании и других штатах даже после того, как она сняла свою кандидатуру.

Ранее Fox News предоставили результаты опроса, который указал на проблемы действующего лидера Джо Байдена и Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В частности, кандидаты делят поровну поддержку в Пенсильвании и Висконсине. При этом Трамп лидирует в Джорджии и Мичигане, однако его отрыв не является существенным. Данный факт делает итоги выборов в этих штатах непредсказуемыми, так как данные штаты традиционно решают исход выборов.