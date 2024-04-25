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12:30, 25 апреля 2024Забота о себе

Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

Диетолог Мосли призвал худеющих людей отказаться от бананов и манго

Фото: Desirae Hayes-Vitor / Unsplash

Бананы, манго и дыни являются полезными и вкусными продуктами, но они противопоказаны тем, кто пытается сбросить вес. Об этом предупредил диетолог Майкл Мосли, пишет Daily Mirror.

При похудении эксперт призвал в первую очередь отказаться от бананов, так как в каждом плоде содержится около трех ложек сахара. Не меньше фруктозы и в некоторых других тропических фруктах, считает Мосли, например, в ананасах, дынях и манго. От них худеющим тоже стоит отказаться или употреблять их небольшими порциями.

Вместо сладких фруктов Мосли посоветовал добавить в рацион больше свежих ягод. По его словам, они богаты полезными для организма веществами и витаминами и почти не содержат сахара. Например, в чашке малины всего пять граммов сахара, отметил эксперт. Кроме того, диетолог рекомендовал худеющим людям не злоупотреблять жирной и соленой пищей, а также отказаться от сильно переработанных продуктов, например, колбас и чипсов.

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      Екатерина Улитина
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