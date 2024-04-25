Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце

«МК»: уехавшая в США дочь Машкова Мария отреклась от отца

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова отреклась от отца. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По словам Машковой, она инициировала встречи с отцом долгое время, однако больше не представляет встречу с отцом в своей жизни. «Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — сказала она. По ее словам, этот период прошел. Машкова также отметила, что артист остался для нее «молодым, усатым, классным парнем».

Ранее Мария Машкова назвала своих родителей рок-звездами. «Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой...», — написала Машкова.

После начала специальной военной операции на Украине дочь актеров получила гражданство США и отказалась от отчества отца.