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23:24, 25 апреля 2024Культура

Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце

«МК»: уехавшая в США дочь Машкова Мария отреклась от отца

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова отреклась от отца. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По словам Машковой, она инициировала встречи с отцом долгое время, однако больше не представляет встречу с отцом в своей жизни. «Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — сказала она. По ее словам, этот период прошел. Машкова также отметила, что артист остался для нее «молодым, усатым, классным парнем».

Ранее Мария Машкова назвала своих родителей рок-звездами. «Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой...», — написала Машкова.

После начала специальной военной операции на Украине дочь актеров получила гражданство США и отказалась от отчества отца.

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      Марина Совина
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