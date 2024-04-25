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15:42, 25 апреля 2024Мир

Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России

Европарламент в резолюции призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент принял антироссийскую резолюцию, в которой призвал страны Европейского союза (ЕС) не признавать итоги выборов президента в России. Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию, в которой президентские выборы в России называются недемократическими, проголосовали 493 депутата, против выступили 11 парламентарием, 18 — воздержались.

Депутаты призвали членов европейского объединения и международное сообщество не признавать легитимными результаты выборов и рекомендовали ограничить отношения с Москвой вопросами регионального мира, гуманитарной проблематики и прав человека.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую к якобы необходимой деколонизации России. Кроме того, ПАСЕ поддержала инициативу по созданию Контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».

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      Семен Александров
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