Вера немцев в свою экономику выросла до максимума

GfK: доверие немцев к национальной экономике выросло до максимума за два года

По состоянию на конец апреля индекс доверия потребителей к экономике Германии поднялся до минус 24,2 пункта, что стало самым высоким уровнем за два года и превысило прогноз аналитиков на 1,7 процентных пункта. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании GfK и портала DailyFX пишет РИА Новости.

Одновременно немцы демонстрируют рост готовности к покупкам (с минус 15,3 пункта до минус 12,6 пункта) и ожидают повышения заработных плат (индекс ожидания роста заработных плат составил 10,7 пункта против минус 1,5 пункта месяцем ранее).

Также до 0,7 пункта вырос индекс текущих экономических ожиданий, что выглядит заметно лучше, чем минус 3,1 пункта в рамках прошлого опроса.

Эксперт по вопросам потребителей из института NIM Рольф Бюркль указал, что рост заработной платы вместе с замедлением инфляции создают основу для роста покупательной способности населения и тем самым привносят в результаты позитив.

Одновременно в апреле до 89,9 пункта вырос индекс делового климата IFO, также оказавшись выше прогнозов, причем второй месяц подряд. Рост в промышленности связан с гораздо менее пессимистичными ожиданиями.

Композитный индекс PMI Германии (показатель отражает средневзвешенную динамику в секторе услуг и промышленности) в апреле 2024 года впервые за девять месяцев поднялся в зоне роста, до 50,5 пункта. В целом в начале второго квартала 2024 года деловая активность в странах еврозоны демонстрирует наибольший за последние 11 месяцев рост.