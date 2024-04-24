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10:14, 24 апреля 2024Экономика

Экономика Германии перешла в зону роста

«Коммерсантъ»: композитный индекс PMI Германии в апреле вырос до 50,5 пункта

Фото: Reuters

Композитный индекс PMI Германии (данный показатель отражает средневзвешенную динамику в секторе услуг и промышленности) в апреле 2024 года оказался в зоне роста. Это произошло впервые за последние десять месяцев, пишет «Коммерсантъ».

Предварительное значение индикатора оказалось на уровне 50,5 пункта, тогда как в марте этот показатель составлял 47,7, уточняет издание со ссылкой на статистику Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Особенно явным оказался рост в сегменте услуг: 53,3 пункта после 50,1 за месяц до этого.

Промышленный индекс Германии при этом рос хуже: в апреле он увеличился до 42,2 пункта (с 41,9 пункта в марте). В ЦБ ФРГ ранее сообщали о росте производства в энергоемких отраслях, а также об улучшении ситуации с экспортом товаров.

В начале второго квартала 2024 года деловая активность в странах еврозоны в целом продемонстрировала наибольший рост за одиннадцать месяцев, уточняют аналитики. Ее композитный индекс вырос до 51,4 пункта (увеличившись на 1,1 пункта за месяц). Заметное улучшение произошло в секторе услуг.

В апреле Бундесбанк заявил, что перспективы ВВП ФРГ все еще остаются туманными. Говорить о наличии признаков устойчивого развития экономики все еще рано, добавили там. При этом в первом квартале 2024-го стране удалось избежать рецессии, подчеркнул регулятор.

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      Лилиана Набиуллина
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