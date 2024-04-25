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20:01, 25 апреля 2024Путешествия

Грозивший взорвать пустой самолет россиянин пошел под суд

Mash: грозивший взорвать пустой самолет в Сочи россиянин пошел под суд

Кадр: Telegram-канал Mash

Россиянин, который пробрался в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозился его взорвать, пошел под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в отношении 31-летнего Алексея К. возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина находится в изоляторе.

Инцидент произошел 23 апреля в Адлере, Сочи. Россиянин прорвался на взлетно-посадочную полосу, забрался в самолет и стал угрожать членам экипажа. Он кричал, что сожжет себя и остальных, а также взорвет лайнер. На опубликованных кадрах было видно, как мужчина пытался зажигалкой подпалить свою одежду и обивку в салоне. Он не реагировал на просьбы успокоиться и прекратить опасные действия.

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      Марк Успенский
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