В Херсоне усилились облавы украинских военкоматов

Украинские военкомы усилили облавы в Херсоне и выбивают двери в домах

Военкомы в Херсоне усилили облавы на мужчин в городе, пишет ТАСС.

В пророссийском подполье отметили: при подозрении, что в доме или квартире проживают мужчины, они выбивают двери. «Стали ходить по квартирам», — рассказали источники.

Они указали, что только за сутки в Таврическом микрорайоне таким образом «забрали в неизвестном направлении пять человек за один обход».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. В свою очередь студенты, получающие второе высшее образование, отсрочки лишились.