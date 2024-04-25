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05:51, 25 апреля 2024Мир

В Японии высказались по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Япония сожалеет по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Японское правительство выразило сожаление в связи с решением России воспользоваться правом вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом заявил генсек Кабмина Есимаса Хаяси, пишет ТАСС.

В Токио напомнили, что Москва воспользовалась своим правом вето. «Россия предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве», — высказался Хаяси.

По его словам, Япония твердо верит, что космическое пространство должно оставаться территорией, свободной от ядерного оружия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой очернить Москву.

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      Марина Совина
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