В Японии высказались по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Япония сожалеет по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Японское правительство выразило сожаление в связи с решением России воспользоваться правом вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом заявил генсек Кабмина Есимаса Хаяси, пишет ТАСС.

В Токио напомнили, что Москва воспользовалась своим правом вето. «Россия предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве», — высказался Хаяси.

По его словам, Япония твердо верит, что космическое пространство должно оставаться территорией, свободной от ядерного оружия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой очернить Москву.