Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:21, 25 апреля 2024Наука и техника

«Калашников» нарастит мощности по производству высокоточного оружия

Концерн «Калашников» запустит новый участок по производству высокоточного оружия

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Концерн «Калашников» начал подготовку к запуску нового участка по производству деталей для высокоточного вооружения. О наращивании мощностей рассказали в концерне.

«В рамках комплектации участка площадью 2300 квадратных метров приобретено более 30 станков с числовым программным управлением для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также плоскошлифовальное и измерительное оборудование. Механообрабатывающий участок будет работать круглосуточно: планируется, что данное производство обеспечит сборочный цех деталями на 100 процентов», — говорится в сообщении.

Пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов завершили на 50 процентов. На участке наращивают объемы производства. В концерне рассказали, что для работы на производстве обучают персонал — строительство нового объекта позволило дополнительно создать 120 рабочих мест.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Отмечается, что это второй участок, который запустили на высокоточном производстве в 2024 году. Строительство и введение в эксплуатацию новых участков в дивизионе спецтехники продолжатся до конца года. В сообщении подчеркнули, что новые участки позволят своевременно выполнять растущий гособоронзаказ.

Ранее в апреле стало известно, что в 2024 году «Калашников» закупит 450 единиц станочного оборудования, которое установят во вновь открытых участках в дивизионах оружейного и инструментального производств, а также в дивизионе производства спецтехники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Раскрыт райдер Валерия Меладзе

      Мужчина увидел кошмарный сон и напугал своей реакцией на него партнершу

      В российский город на самолете доставили 11 экзотических животных

      «Калашников» нарастит мощности по производству высокоточного оружия

      Раскрыты новые подробности личной жизни Ирины Шейк

      Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета законодателей

      WADA наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов

      Украине предрекли массовые иски проживающих за рубежом граждан к республике

      Мединский рассказал о стамбульских переговорах с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше