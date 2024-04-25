«Калашников» нарастит мощности по производству высокоточного оружия

Концерн «Калашников» запустит новый участок по производству высокоточного оружия

Концерн «Калашников» начал подготовку к запуску нового участка по производству деталей для высокоточного вооружения. О наращивании мощностей рассказали в концерне.

«В рамках комплектации участка площадью 2300 квадратных метров приобретено более 30 станков с числовым программным управлением для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также плоскошлифовальное и измерительное оборудование. Механообрабатывающий участок будет работать круглосуточно: планируется, что данное производство обеспечит сборочный цех деталями на 100 процентов», — говорится в сообщении.

Пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов завершили на 50 процентов. На участке наращивают объемы производства. В концерне рассказали, что для работы на производстве обучают персонал — строительство нового объекта позволило дополнительно создать 120 рабочих мест.

Отмечается, что это второй участок, который запустили на высокоточном производстве в 2024 году. Строительство и введение в эксплуатацию новых участков в дивизионе спецтехники продолжатся до конца года. В сообщении подчеркнули, что новые участки позволят своевременно выполнять растущий гособоронзаказ.

Ранее в апреле стало известно, что в 2024 году «Калашников» закупит 450 единиц станочного оборудования, которое установят во вновь открытых участках в дивизионах оружейного и инструментального производств, а также в дивизионе производства спецтехники.