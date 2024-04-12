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09:29, 12 апреля 2024Наука и техника

«Калашников» закупит 450 единиц станочного оборудования

«Калашников»: мощности завода прирастут на 450 единиц станочного оборудования

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В 2024 году мощности завода «Калашников» прирастут благодаря закупкам на 450 единиц нового современного станочного оборудования. Об этом концерн сообщает в Telegram.

«Новые станки с ЧПУ, фрезерные, механообрабатывающие, резьбошлифовальные и другие установлены во вновь открытых участках в дивизионах оружейного и инструментального производств, дивизионе производства спецтехники», — пишет концерн.

По словам президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, наращивание технологических возможностей позволяет производить как традиционное вооружение, так и создавать новое.

В марте концерн сообщил, что Ижевский механический завод запланировал в 2024 году увеличить объем производства продукции по гособоронзаказу на 60 процентов.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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