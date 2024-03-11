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19:31, 11 марта 2024Наука и техника

Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

ИМЗ в 2024 году увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ижевский механический завод (ИМЗ) запланировал в 2024 году увеличить объем производства продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) на 60 процентов. Об этом сообщает концерн «Калашников».

«В планах ИМЗ на 2024 год — своевременное и качественное выполнение всех государственных оборонных заказов, что позволит нарастить выпуск продукции еще на 60 процентов. Таким образом, в 2023-2024 годах предприятие обеспечит почти двукратный рост производства», — сказал управляющий директор предприятия Валентин Каргин.

По сравнению с 2022 годом, в 2023-м ИМЗ увеличил объем производства на 24 процента, в результате чего выручка предприятия по итогам года выросла на 36 процентов. По отдельным направлениям был зафиксирован трехкратный рост объемов производства, что стало рекордом для ИМЗ.

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Рост производственных возможностей стал возможен благодаря развитию мощностей завода. В 2023 году инвестиции в закупку нового оборудования составили около 1 миллиарда рублей. В 2024 году оборудование ИМЗ планируется модернизировать на общую сумму около 800 миллионов рублей.

В январе концерн сообщил, что ИМЗ в 2023 году в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов.

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      Иван Потапов
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