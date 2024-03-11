Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

ИМЗ в 2024 году увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

Ижевский механический завод (ИМЗ) запланировал в 2024 году увеличить объем производства продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) на 60 процентов. Об этом сообщает концерн «Калашников».

«В планах ИМЗ на 2024 год — своевременное и качественное выполнение всех государственных оборонных заказов, что позволит нарастить выпуск продукции еще на 60 процентов. Таким образом, в 2023-2024 годах предприятие обеспечит почти двукратный рост производства», — сказал управляющий директор предприятия Валентин Каргин.

По сравнению с 2022 годом, в 2023-м ИМЗ увеличил объем производства на 24 процента, в результате чего выручка предприятия по итогам года выросла на 36 процентов. По отдельным направлениям был зафиксирован трехкратный рост объемов производства, что стало рекордом для ИМЗ.

Рост производственных возможностей стал возможен благодаря развитию мощностей завода. В 2023 году инвестиции в закупку нового оборудования составили около 1 миллиарда рублей. В 2024 году оборудование ИМЗ планируется модернизировать на общую сумму около 800 миллионов рублей.

В январе концерн сообщил, что ИМЗ в 2023 году в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов.