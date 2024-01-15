В России увеличили выпуск пистолетов

«Калашников»: ИМЗ в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов в 2023 году

Ижевский механический завод (ИМЗ) в 2023 году в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов, а выпуск специальной продукции вырос вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Отмечается, что ИМЗ освоил серийный выпуск компактного пистолета Лебедева, а также ведет освоение серийного производства модульного пистолета Лебедева и пистолета 6П72 «Удав». Оба изделия проходят квалификационные испытания.

Также предприятие вдвое увеличило выпуск пистолетов Ярыгина и в два раза нарастило выпуск комплектов механических частей для неуправляемой авиационной ракеты С-13.

«Значительный рост объемов выпускаемой продукции стал возможен благодаря модернизации производства спецтехники и литейного производства: в развитие этих направлений, а также в инфраструктурные проекты в 2023 году вложено более 900 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В июле 2023 года стало известно, что опытную эксплуатацию модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 в Росгвардии успешно завершили. Представители заказчика оценили преимущества пистолетов и отметили требующие доработки элементы оружия.