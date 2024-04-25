Литва опровергла обвинения Белоруссии во враждебных действиях
Литва не направляла дроны на территорию Белоруссии и не делала враждебных действий по отношению к ней. Об этом сообщил директор национального центра при правительстве Литвы Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.
«Заявления подобного рода о якобы попытках враждебных действий против Белоруссии с использованием Литвой и Польшей дронов мы слышим не впервые», — заявил Виткаускас.
По его словам, таких заявлений стало больше после начала военных учений «Перкуно гряусмас» («Гром Перкунаса») с участием 20 тысяч литовских военнослужащих и союзников по НАТО, но они не имеют ничего общего с реальностью.
Виткаускас также добавил, что такие заявления — это «информационная атака» на внутреннюю аудиторию Белоруссии.
Ранее в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили, что предотвратили атаку литовских дронов по инфраструктуре Минска.