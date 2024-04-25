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12:48, 25 апреля 2024Путешествия

МИД опроверг подготовку запрета на выдачу россиянам документов за границей

В МИД опровергли информацию о запрете на выдачу россиянам документов за границей
СюжетВизы в Европу:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ опровергли информацию СМИ о подготовке запрета на выдачу россиянам документов за границей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале консульского департамента ведомства.

Сообщения о том, что в 2024 году якобы планируется приостановить оказание в российских загранучреждениях ряда консульских услуг, не соответствуют действительности и носят провокационный характер, подчеркнули в департаменте.

В ведомстве добавили, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения проводят политику информационной открытости и заранее предупреждают граждан о планируемых изменениях в законодательстве. «Намерены придерживаться подобной линии и впредь», — заверили в министерстве.

Кроме того, россиянам напомнили, что проекты нормативных правовых актов, в том числе ведомственных приказов, публикуются на портале regulation.gov.ru.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил об отказе США предоставлять визы россиянам. Он отметил, что Соединенные Штаты, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в этой услуге не только российским чиновникам, но и техническим экспертам.

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      Алина Черненко
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