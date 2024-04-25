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00:38, 25 апреля 2024Мир

В МИД РФ заявили об отказе США предоставлять визы россиянам

МИД РФ: США отказывают в визах даже техническим экспертам из России
СюжетВизы в Европу:

Фото: Aleksey Belkin / Global Look Press

США, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в выдаче виз не только российским чиновникам, но даже техническим экспертам, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, американская сторона отказывает в выдаче документов российским чиновникам, независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами. «Постоянно получают отказы в визах», — подчеркнул дипломат.

По словам Панкина, сотрудники российского постпредства при всемирной организации неоднократно поднимали вопрос. «Представители ООН говорят, что делают все возможное, но этот вопрос решает Госдепартамент и другие учреждения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве обсуждает с российской стороной вопрос о возобновлении предоставления некоторых консульских услуг, в том числе в дипмиссии задумались о выдаче виз гражданам страны.

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      Марина Совина
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