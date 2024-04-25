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17:25, 25 апреля 2024Путешествия

На курорте Европы начнут отслеживать телефоны для контроля за наплывом туристов

На пляже Майорки будут считать туристов путем отслеживания телефонов

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Летом на одном из пляжей Майорки начнут отслеживать телефоны туристов. Таким путем власти этого курорта Европы намерены установить контроль за наплывом отдыхающих, пишет издание Majorca Daily Bulletin.

Правительство Балеарских островов (Испания) заявило, что ему необходимы реальные данные о заполняемости пляжей. В дальнейшем эту информацию будут использовать, чтобы регулировать движение транспорта и вводить ограничения в пиковые периоды.

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Проект сначала протестируют на одном из популярных побережий. В качестве вариантов рассматриваются пляжи Кала-Варкес, Эс-Тренк или Кало-дес-Моро. Не уточняется, какая именно технология будет отслеживать телефоны гостей и считать их количество.

Ранее сообщалось, что на курортах Испании начались протесты против туризма. Местные жители недовольны бескультурными отдыхающими, из-за которых загрязняется море и растет стоимость аренды.

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      Мария Борисова
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