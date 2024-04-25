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11:02, 25 апреля 2024Культура

Над могилой Горшка из «Короля и Шута» установили камеру после налета вандалов

Над могилой лидера «Короля и Шута» Горшка поставили камеру после акта вандализма

Кадр: Chester Field / YouTube

Над могилой бывшего лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева, расположенную на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, установили камеру видеонаблюдения после налета вандалов. Об этом сообщает портал 78.ru.

Помимо этого, поклонники исполнителя создали петицию с требованием обеспечить регулярное патрулирование около памятника рок-звезды.

Ранее место захоронения музыканта подверглось нападению неизвестных, которые нарисовали на портретах исполнителя свастику, разбросали цветы вокруг могилы, а также разрушили плиты, на которых стояли лампадки.

Михаила Горшенева не стало в ночь с 18 на 19 июля 2013 года. Причиной кончины лидера «Короля и Шута» стала сердечная недостаточность.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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