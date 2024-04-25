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16:12, 25 апреля 2024Экономика

Названы районы Москвы с самыми быстрорастущими ценами на новостройки

В столице цены сильнее всего выросли в Троицком округе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С начала 2024 года цены на квартиры в новостройках в Москве заметнее всего повысились в Троицком, Юго-Западном и Южном административных округах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков аналитики платформы bnMAP.pro.

Средняя стоимость предложения квартир в Троицком административном округе (ТАО). Там на конец апреля прирост составил 16,2 процента. Бюджет предложения увеличился до 9,8 миллиона рублей. На втором месте по росту среднего бюджета предложения в новостройках Юго-Западный административный округ (ЮЗАО). С начала года цены там выросли на 14,8 процента, до 24,1 миллиона рублей. Третье место занимает Южный административный округ (ЮАО) — плюс 6,7 процента, до 25,7 миллиона рублей. В пятерку также вошли Западный округ (ЗАО) (плюс 4,9 процента, рост до 32,3 миллиона рублей) и Центральный (ЦАО) (плюс 3,5 процента, до 121,7 миллиона рублей).

Эксперты объяснили лидерство Троицкого округа тем, что там представлены одни из самых бюджетных квартир в столице. С начала года их заметно раскупили.

Сильнее всего квартиры подешевели в Северо-Западном округе (минус 5,2 процента, до 26,8 миллиона рублей). Также цены снизились в Северном округе (минус 0,9 процента, до 22,1 миллиона рублей) и Юго-Восточном (минус 0,3 процента, до 16,1 миллиона рублей).

Средняя стоимость лота в новостройках столицы в конце апреля 2024 года составила 24,5 миллиона рублей — на 2,6 процента больше, чем в начале года.

Ранее россиянам назвали способ купить квартиру без ипотеки. По словам юриста Олега Дубинина, можно воспользоваться рассрочкой от застройщиков или лизингом.

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      Мария Черкасова
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