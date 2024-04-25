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17:21, 25 апреля 2024Путешествия

Отельеры популярной курортной страны анонсировали большие скидки для россиян

АТОР: отельеры курортов ОАЭ анонсировали летние скидки для туристов

Фото: Satish Kumar / Reuters

Отельеры ОАЭ анонсировали большие скидки для туристов, в том числе россиян, в летний период. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Space Trave.

Уточняется, что отдыхающих в популярной курортной стране ждут и спецпредложения, в том числе бесплатные апгрейды номеров и планов питания, а также бесплатный отдых для детей вплоть до 16 лет.

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«Одно из главных преимуществ отдыха в Дубае летом — сезонное снижение цен на размещение. Отели ОАЭ предлагают различные бонусы и большие скидки, так что проживание в пятизвездочном объекте может обойтись дешевле, чем в гостинице "четыре звезды" зимой», — отмечают эксперты.

Российские туристы начали массово скупать путевки и авиабилеты на летний период. Несмотря на рост цен, в 2024 году их было продано на 23 процента больше.

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      Марк Успенский
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