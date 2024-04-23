Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

«Известия»: спрос на летние туры увеличился на 20–25 процентов

Российские туристы начали массово скупать путевки и авиабилеты на летний период. Несмотря на рост цен, в 2024 году их было продано на 23 процента больше, чем в 2023-ом, пишут «Известия» со ссылкой на Tourvisor.

Аналитики «Яндекс.Путешествий» также сообщили, что спрос на летние туры вырос на 20–25 процентов. Большая часть этого роста приходится на страны дальнего зарубежья.

Более того, увеличилось и время планирования поездок. Россияне стали искать и покупать билеты в среднем за 120–130 дней до путешествия, это на 10–14 дней больше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что 82 процента соотечественников собираются путешествовать по стране, поездки в дальнее зарубежье рассматривают 14 процентов туристов, а ближнее — 4 процента.

Ранее российским туристам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж в летний период. Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что цены на перелет за границу летом возрастут в среднем в три раза.