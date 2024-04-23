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11:35, 23 апреля 2024Путешествия

Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

«Известия»: спрос на летние туры увеличился на 20–25 процентов

Фото: Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

Российские туристы начали массово скупать путевки и авиабилеты на летний период. Несмотря на рост цен, в 2024 году их было продано на 23 процента больше, чем в 2023-ом, пишут «Известия» со ссылкой на Tourvisor.

Аналитики «Яндекс.Путешествий» также сообщили, что спрос на летние туры вырос на 20–25 процентов. Большая часть этого роста приходится на страны дальнего зарубежья.

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Более того, увеличилось и время планирования поездок. Россияне стали искать и покупать билеты в среднем за 120–130 дней до путешествия, это на 10–14 дней больше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что 82 процента соотечественников собираются путешествовать по стране, поездки в дальнее зарубежье рассматривают 14 процентов туристов, а ближнее — 4 процента.

Ранее российским туристам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж в летний период. Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что цены на перелет за границу летом возрастут в среднем в три раза.

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      Фариза Бацазова
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