Парад Победы в Новороссийске проведут без зрителей

Губернатор Кондратьев: парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей

В Новороссийске парад Победы 9 мая пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сейчас приоритетом должна быть безопасность жителей и гостей края. Посмотреть за торжественным прохождением можно будет на региональных телеканалах», — написал руководитель региона.

На Кубани также проведут персональные парады и концерты там, где живут ветераны. Важно проявить заботу о них и использовать любую возможность для выражения благодарности за победу в Великой Отечественной войне, подчеркнул Кондратьев. По его словам, в Краснодарском крае сейчас проживают 392 ветерана.

В России в онлайн-формате 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» — его очное проведение отменили из-за соображений безопасности. Во многих регионах, помимо этого, также решили отказаться от проведения парада Победы. В частности, так поступили в Брянской, Курской, Белгородской и Саратовской областях, а также в Крыму.