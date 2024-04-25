Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 25 апреля 2024Россия

Парад Победы в Новороссийске проведут без зрителей

Губернатор Кондратьев: парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Новороссийске парад Победы 9 мая пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сейчас приоритетом должна быть безопасность жителей и гостей края. Посмотреть за торжественным прохождением можно будет на региональных телеканалах», — написал руководитель региона.

На Кубани также проведут персональные парады и концерты там, где живут ветераны. Важно проявить заботу о них и использовать любую возможность для выражения благодарности за победу в Великой Отечественной войне, подчеркнул Кондратьев. По его словам, в Краснодарском крае сейчас проживают 392 ветерана.

В России в онлайн-формате 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» — его очное проведение отменили из-за соображений безопасности. Во многих регионах, помимо этого, также решили отказаться от проведения парада Победы. В частности, так поступили в Брянской, Курской, Белгородской и Саратовской областях, а также в Крыму.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Заболеваниями не страдает, держится». Правозащитник рассказал о моральном состоянии замминистра обороны Иванова в СИЗО

      Москвичам пообещали потепление

      Стало известно о взрывах в Черкасской области Украины

      51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала

      В Италии предупредили о распространении смертоносного вируса в Европе

      Россиянин описал фавелы в Венесуэле словами «здесь действуют законы выживания»

      Учительница занялась сексом с 14-летним подростком в классе

      Россиянина осудили на десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

      В России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения редкой болезни

      США в ООН попытались обвинить Россию в разжигании ядерного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше