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19:37, 25 апреля 2024Путешествия

Пассажирка самолета обвинила стюардессу в расизме из-за запрета ходить в туалет

NPR: стюардесса American Airlines запретила пассажирке ходить в туалет

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Стюардессу авиакомпании American Airlines, запретившую темнокожей пассажирке ходить в туалет первого класса, обвинили в расизме. Об этом сообщает NPR.

Уточняется, что инцидент произошел в феврале на рейсе из Чикаго в Финикс. Памела Хилл-Вил вместе с семьей летела первым классом и воспользовалась туалетом. После этого к ней подошла бортпроводница и попросила не хлопать дверью уборной, поскольку остальные попутчики спят.

Хилл-Вил никак не отреагировала на замечание стюардессы, но инцидент повторился после ее второго и третьего посещения туалета. В результате член экипажа нагрубила женщине, заявив, что та больше не имеет права пользоваться уборной в носовой части самолета и будет вынуждена отправляться в хвостовую.

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Пассажирка считает, что неприязнь бортпроводницы к ней связана с расовой дискриминацией. Авиакомпания связалась с ней для дальнейших разбирательств в деле.

Ранее южноафриканская телеведущая Шамисо Мосака, которую сняли с рейса из-за «недисциплинированного» поведения, обвинила авиакомпанию в расизме. По данным источника, из-за того, что ведущая музыкального канала MTV Base South Africa отказалась соблюдать правила безопасности, пилоты были вынуждены остановить уже работавшие двигатели самолета, и рейс был задержан на 90 минут.

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      Марк Успенский
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