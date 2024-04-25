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12:33, 25 апреля 2024Россия

Песков анонсировал объемное выступление Путина

Песков заявил, что выступление Путина на съезде РСПП будет объемным

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Выступление президента России Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидается объемным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня президент примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, выступит. Будет объемное выступление, достаточно ожидаемое российским деловым сообществом», — сказал Песков.

По его словам, также ожидается краткая речь от руководителя РСПП Александра Шохина. Все выступления, уточнил Песков, пройдут в открытом режиме.

Накануне Песков анонсировал большое совещание Путина по вопросу ликвидации последствий паводков. «Президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь, естественно, пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях», — сказал он.

ЖЗЛ
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