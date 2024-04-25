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18:38, 25 апреля 2024Мир

Песков обвинил США в подливании масла в огонь тайными поставками ракет Украине

Песков: США подливают масло в огонь, тайно поставляя Киеву дальнобойные ракеты
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

США подливают масло в огонь, тайно поставляя Киеву дальнобойные ракеты. В этом Вашингтон обвинил пресс-секретарь президента России в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что США поставками ракет Украине подтверждают свою вовлеченность в конфликт. Кроме того, Песков не исключил, что американские конгрессмены зададутся вопросом законности этих поставок Киеву.

Ранее стало известно, что Украина получила от США более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успела использовать их в ходе боевых действий против России. По словам высокопоставленного американского чиновника, в середине февраля президент США Джо Байден тайно одобрил решение об их отправке.

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      Семен Александров
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