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17:39, 25 апреля 2024Культура

Певица Люся Чеботина порассуждала об участии в обнаженной фотосессии

Певица Люся Чеботина заявила о готовности поучаствовать в обнаженной фотосессии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина порассуждала о своем возможном участии в обнаженной фотосессии. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка отметила, что готова поучаствовать в подобном формате съемок. «Но не для того, чтобы выкладывать это на обложки журнала, а чтобы вспоминать в старости, какая я была. А вот делать фото для каких-то журналов — вряд ли», — сказала исполнительница на красной дорожке гала-ужина премии «МУЗ-ТВ».

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал о своем отношении к обнаженным женским фотосессиям. По словам артиста, он относится к этому «совершенно нормально».

ЖЗЛ
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