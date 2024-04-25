Певица Люся Чеботина порассуждала об участии в обнаженной фотосессии

Певица Люся Чеботина заявила о готовности поучаствовать в обнаженной фотосессии

Российская певица Люся Чеботина порассуждала о своем возможном участии в обнаженной фотосессии. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка отметила, что готова поучаствовать в подобном формате съемок. «Но не для того, чтобы выкладывать это на обложки журнала, а чтобы вспоминать в старости, какая я была. А вот делать фото для каких-то журналов — вряд ли», — сказала исполнительница на красной дорожке гала-ужина премии «МУЗ-ТВ».

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал о своем отношении к обнаженным женским фотосессиям. По словам артиста, он относится к этому «совершенно нормально».