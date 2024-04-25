В России оценили предостережение Франции в адрес НАТО

Депутат Новиков: некоторые соглашения России и НАТО продолжают действовать

В Минобороны Франции понимают риски уничтожения остатков механизмов коллективной безопасности в Европе, в частности, основанных на еще сохранившихся договоренностях России и НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также указал на нецелесообразность нарушения текущих соглашений.

«[Говоря о рисках размещения ядерного оружия в Польше], министр обороны Франции Себастьян Лекорню предостерегает НАТО от разрушения тех остатков механизмов коллективной безопасности в Европе и в мире, что еще остались, — сказал Новиков. — Наиболее здравые военные всегда готовятся воевать, но считают это последним средством, не желая отправлять своих подопечных в различные авантюры».

По словам политика, существующие сегодня механизмы безопасности находятся на грани исчерпания. Тем не менее некоторые договоренности продолжают существовать, хотя бы формально.

«Соглашения между Россией и НАТО, которые подписывались раньше, продолжают действовать, они не отменены. О них и говорит министр обороны Франции, указывая на неразумность их нарушения. Потому что любое предложение изучить последствия размещения ядерного оружия на территории Польши, любые объективные исследования этой проблемы приведут к выводу о нецелесообразности такого решения», — заключил депутат.

Ранее Лекорню заявил, что размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.