Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 25 апреля 2024Мир

В России оценили предостережение Франции в адрес НАТО

Депутат Новиков: некоторые соглашения России и НАТО продолжают действовать
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Владимир Федоренко / РИА Новости

В Минобороны Франции понимают риски уничтожения остатков механизмов коллективной безопасности в Европе, в частности, основанных на еще сохранившихся договоренностях России и НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также указал на нецелесообразность нарушения текущих соглашений.

«[Говоря о рисках размещения ядерного оружия в Польше], министр обороны Франции Себастьян Лекорню предостерегает НАТО от разрушения тех остатков механизмов коллективной безопасности в Европе и в мире, что еще остались, — сказал Новиков. — Наиболее здравые военные всегда готовятся воевать, но считают это последним средством, не желая отправлять своих подопечных в различные авантюры».

По словам политика, существующие сегодня механизмы безопасности находятся на грани исчерпания. Тем не менее некоторые договоренности продолжают существовать, хотя бы формально.

«Соглашения между Россией и НАТО, которые подписывались раньше, продолжают действовать, они не отменены. О них и говорит министр обороны Франции, указывая на неразумность их нарушения. Потому что любое предложение изучить последствия размещения ядерного оружия на территории Польши, любые объективные исследования этой проблемы приведут к выводу о нецелесообразности такого решения», — заключил депутат.

Ранее Лекорню заявил, что размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше