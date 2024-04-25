Во Франции предостерегли от размещения ядерного оружия в Польше из-за России

Глава МО Франции Лекорню предостерег от размещения ядерного оружия в Польше

Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, предостерег глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы являемся единственной ядерной державой в Европейском союзе, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО (...) Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить ядерное оружие США. В ответ на данные заявления, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.