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19:26, 25 апреля 2024Силовые структуры

Проститутка обманула российского механика на 250 тысяч рублей

В Ленинградской области проститутка обманула механика на 250 тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области проститутка обманула 32-летнего механика на 250 тысяч рублей и даже не встретилась с ним. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина решил заказать на выходные секс-работницу. Он нашел девушку на одном из сайтов и согласился заплатить за ее услуги 20 тысяч рублей. Сначала проститутка попросила перевести 50 процентов предоплаты, потом залог и страховку в размере 12,5 тысячи рублей — эту сумму она пообещала вернуть, если встреча пройдет без происшествий.

После этого пострадавший еще два раза перевел ей по 15,5 тысячи рублей. В этот момент мужчина заподозрил неладное и попросил вернуть ему все деньги. Тогда девушка заявила, что не может это сделать, и попросила еще 10 тысяч рублей. В результате она обманула механика на 250 тысяч рублей, а это пять его зарплат.

Пострадавший обратился в полицию. Он оценил ущерб как значительный, потому что в месяц получает 50 тысяч рублей.

Ранее страдающий деменцией пожилой одинокий следователь по делам о мошенничестве из американского штата Вирджиния стал жертвой аферистов на сайте знакомств и лишился 600 тысяч долларов (46,7 миллиона рублей).

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      Варвара Митина
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