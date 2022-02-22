Одинокий следователь в поисках любви стал жертвой мошенников

Страдающий деменцией пожилой одинокий следователь по делам о мошенничестве из американского штата Вирджиния стал жертвой аферистов на сайте знакомств и лишился 600 тысяч долларов (46,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

78-летний мужчина, который всю жизнь занимался расследованием мошеннических схем, зарегистрировался в соцсети iFlirt. В поисках любви он познакомился с пользовательницей, которая представилась вдовой в возрасте около 30 лет.

Вдова присылала американцу свои фотографии. Сначала женщина говорила, что живет в Нью-Йорке, затем сообщила, что ее арестовали, когда она направлялась в Германию, чтобы получить наследство в виде золотых слитков, и ей нужны деньги на выплату залога.

Несмотря на странные обстоятельства просьбы, мужчина перевел ей деньги. После этого он получил еще одно сообщение, в котором женщина говорила, что ее якобы арестовали повторно и ей требуются дополнительные деньги, чтобы оплатить залог. Мошенники даже убедили мужчину воспользоваться средствами с его индивидуального пенсионного счета.

За два месяца мужчина направил собеседнице 400 тысяч долларов наличными (30,7 миллиона рублей) и продукцию Apple на 200 тысяч долларов (15,3 миллиона рублей). Американец переслал онлайн-возлюбленной 53 упаковки с техникой от Apple, за счет которой женщина якобы должна была собрать деньги на вызволение из тюрьмы. Мужчина заявил, что он в депрессии и подумывает о самоубийстве, но мошенники продолжили вымогать у него деньги.

Позже у мужчины диагностировали деменцию. Дети американца обратились в полицию, после чего началось расследование. Оказалось, что мужчину обманывали несколько граждан Ганы. Следователи установили личность двоих преступников. 29-летняя Линда Мбимандонг и 31-летний Ричард Брони — уроженцы Ганы, которые жили в Нью-Йорке. Они играли в этой схеме не первостепенную роль и никогда не вступали в контакт с жертвой, но помогали получать и отмывать деньги за комиссию в десять процентов. Мошенники, которые сами состояли в романтических отношениях, работали с несколькими сообщниками, имена которых не называются. Они обманывали в сети пенсионеров и вымогали у них деньги и продукцию Apple.

Прокуроры установили, что мошенники обманули большое число пожилых людей и выманили у них более 42 миллионов долларов (3,2 миллиарда рублей). Большая часть денег была переведена в Гану, откуда управлялась мошенническая схема. Федеральный суд в городе Алегзандрия, штат Вирджиния, приговорил Мбимандонг к 36 месяцам тюрьмы, а Брони — к 19 месяцам.

«Я не знала о многом из того, что происходило. Я просто по-другому смотрела на это», — заявила Мбимандонг. Она согласилась выплатить жертвам 1,3 миллиона долларов (100,2 миллиона рублей). Брони должен выплатить 87 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Флориды, США, познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который притворился американским солдатом и выманил у нее 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Мужчине удалось завоевать доверие женщины рассказами о сослуживцах, которых он лишился в различных военных операциях.