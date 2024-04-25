Путин ответил на вопрос о приеме на госслужбу россиян с судимостью у родителей

Путин обсудит пересмотр запрета на работу в госорганах из-за судимостей в семье

При приеме на работу в государственные или правоохранительные органы кадровые службы должны исходить из деловых качеств кандидатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

В ходе съезда к главе государства обратилась президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина, которая рассказала, что на сегодняшний день есть много россиян, которые не могут пойти на государственную службу или на работу в правоохранительные органы из-за судимостей у одного из родителей. Аналогичная ситуация обстоит и с приемом на работу в дипломатическую службу, подчеркнула она, спросив у президента, возможно ли пересмотреть данное правило.

Отвечая на вопрос, Путин напомнил, что этого требуют связанные с кадровой политикой правила ведомств. Однако он пообещал обсудить этот вопрос с коллегами. «Я с вами согласен. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает», — заявил глава государства.

Ранее Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Новый механизм исключает прием на работу в госсектор иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство и уклонистов от службы.